Видео: арбитр ФИФА придумал новое наказание для игроков – удар коленом в пах

Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес во втором тайме матча 13-го тура чемпионата Мексики «Америка» – «Леон» (2:2) применил к спорившему с ним футболисту необычное наказание – удар коленом в пах.

Произошло это на 66-й минуте, когда игроки гостей отказывались признавать решение рефери, засчитавшего гол в их ворота. Эрнандес Гомес показал желтую карточку защитнику «Леона» Стивену Баррейро, а также вынес предупреждение автору забитого мяча – нападающему «Америки» Диего Вальдесу.

Перед судьей оказался аргентинский полузащитник гостей Лукас Ромеро. Тот, все еще показывая желтую карточку Баррейро, нанес Ромеро короткий, но точный удар коленом в пах. А затем отправился к центру поля, чтобы продолжить разговоры с другими игроками и наказать Вальдеса.

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