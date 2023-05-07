Неизвестный выстрелил в школьника на детской площадке в Новом Девяткино

В полицию Всеволожского района 6 мая около 22:00 обратилась 37-летняя сотрудница кафе в Новом Девяткино. На Арсенальной улице пулей из пневматического пистолета был ранен 15-летний подросток.

Школьник получил ранение в указательный палец левой руки. Полицейским пострадавший рассказал, что находился на детской площадке, внезапно ощутил боль и обнаружил застрявшую в пальце пулю.

Откуда и кто стрелял, девятиклассник не видел. По его словам, он ни с кем не конфликтовал. Решается вопрос об уголовном деле.