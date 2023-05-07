Девятилетний мальчик умер после нескольких визитов скорой помощи в Колпино. Как сообщает piter.tv, 5 мая ребенок пожаловался на плохое самочувствие.
Его мама вызвала скорую. Медицинские работники осмотрели мальчика, выписали рекомендации и уехали. На следующий день стало хуже. Женщина снова вызвала скорую. Школьника осмотрели, прописали ему лекарства и уехали. По мнению врачей, госпитализация не требовалась.
Через пару часов у ребенка посинели губы. Медики провели реанимационные действия, но это не помогло. Мальчик скончался в своей кровати. Известно, что он страдал эпилепсией. Тело направили в морг для установления причины смерти.
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24.06.2022 2704