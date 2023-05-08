Скончался советский и российский актер театра и кино Сергей Дрейден

Он ушел из жизни в возрасте 81 года.

Об этом 8 мая сообщил городской портал «Культура Петербурга». Смерть артиста назвали катастрофой и невосполнимой утратой.

Сергей Дрейден был обладателем двух национальных театральных премий «Золотая маска», трех высших театральных премий Петербурга «Золотой софит» и премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

Родился 14 сентября 1941 года в Новосибирске. После окончания актерского факультета в ЛГИТМиК выступал на сцене множества театров, в том числе Театре эстрады имени Райкина, Ленинградском театре драмы и комедии, «Приюте Комедианта», БДТ имени Горького, Театре на Литейном и БДТ имени Товстоногова.

Фото: кадр из фильма "Куприн"

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