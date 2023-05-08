В Московском парке Победы на детской площадке пострадали дети

Всех пятерых несовершеннолетних госпитализировали после падения с канатной паутины.

Прокуратура Петербурга опубликовала фото и видео с площадки в Московском парке Победы, где 8 мая пострадали дети — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

По информации ГСУ СК РФ по Петербургу, пострадали пятеро несовершеннолетних, их госпитализировали. Известно, что дети получили различные телесные повреждения.

Prt Scr видео пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что неизвестный выстрелил в школьника на детской площадке в Новом Девяткино.