В Московском парке Победы на детской площадке пострадали дети

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Всех пятерых несовершеннолетних госпитализировали после падения с канатной паутины.

Прокуратура Петербурга опубликовала фото и видео с площадки в Московском парке Победы, где 8 мая пострадали дети — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

По информации ГСУ СК РФ по Петербургу, пострадали пятеро несовершеннолетних, их госпитализировали. Известно, что дети получили различные телесные повреждения. photo_2023-05-08_22-15-58

Prt Scr видео пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что неизвестный выстрелил в школьника на детской площадке в Новом Девяткино.

Автор