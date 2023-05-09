На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-82 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 8-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 15:00, установка сигнальных столбиков;

км 10-15 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 15:00, установка сигнальных столбиков;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, устранение деформации обочины;

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 8:00 до 20:00, ремонт водоотводных лотков;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги, выправка и замена дорожных знаков;

км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги, выправка и замена дорожных знаков.

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Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: