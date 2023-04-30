На трассе А-114 под Тихвином со 2 мая введут реверсивное движение

Автор: Гузель Галимова
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На федеральной автодороге «Вологда — Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленобласти начинается ремонт.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные работы пройдут с 418-го по 462-й километры. Там отфрезеруют и уложат более 400 тысяч «квадратов» асфальтобетонного покрытия, поставят свежее барьерное ограждение, установят 11 новых автобусных павильонов, а также нанесут более 2,2 тысяч квадратных метров разметки.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с этим со 2 мая будет организовано реверсивное движение со светофором, скорость ограничат до 40 км/ч. Ремонт планируют закончить к началу октября или раньше.

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30.04.2023 42
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