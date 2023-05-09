В Приозерске задержали художницу Катрин Ненашеву

В Приозерске Ленобласти сотрудники полиции задержали художницу и активистку Катрин Ненашеву.

«Задержали под Питером в городе Приозерск, говорят, на меня поступила ориентировка. Пришли за мной прямо в кафе. Отвозят в розыск», — написала художница на своей странице в соцсетях.

По словам адвоката, в отношении художницы возбуждено дело по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности и т. д.), пишет РБК.

Катрин Ненашева — художница-акционистка из Краснодара. Ее первая акция «Не бойся» в 2015 году была посвящена проблеме содержания женщин в российских тюрьмах. Среди ее других проектов — перфомансы, поднимающие социальные проблемы, такие как жестокое обращение с воспитанниками детских домов, неприемлемые условия содержания в российских психоневрологических интернатах.

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Ненашеву уже задерживали ранее: в 2018 году — из-за акций против пыток, в 2021 — по подозрению в «организации радикальных мероприятий». В июле 2022 — для дачи показаний, но после отпустили, поместив под обязательство о явке, чтобы составить протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних