В Ленобласти мужчина случайно выстрелил себе в живот во время охоты

В Бокситогорском районе Ленобласти мужчина случайно подстрелил сам себя во время охоты на глухаря.
Как стало известно, 43-летний мужчина отправился охотиться на глухаря в поселок Бор. По собственной неосторожности он выстрелил себе в живот. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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