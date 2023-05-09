В Ленобласти мужчина случайно выстрелил себе в живот во время охоты

В Бокситогорском районе Ленобласти мужчина случайно подстрелил сам себя во время охоты на глухаря.

Как стало известно, 43-летний мужчина отправился охотиться на глухаря в поселок Бор. По собственной неосторожности он выстрелил себе в живот. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.