В Петербурге ликвидировали дебошира, открывшего стрельбу по полицейским

Вечером 28 апреля жильцы дома №124 по Московскому проспекту в Петербурге вызвали полицию для перебравшего с алкоголем 65-летнего соседа.

В квартиру он никого не пустил, а когда сотрудник МЧС попытался пробраться внутрь через окно, ранил его в плечо из ружья. После этого квартиру решили брать штурмом, стражи порядка вызвали подкрепление.

Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, мужчина открыл по ним огонь из помпового ружья. Он выстрелил трижды, стражи порядка открыли ответный огонь. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.

Видео: Мэш на Мойке

Другие жители дома не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По данным 78.ру, пострадал 32-летний сотрудник 14-й пожарно-спасательной части МЧС Валерий З. Его травмы оказались легкими – ушиб плеча с гематомой. После оказания медпомощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.