В Петербурге умер актер театра и кино Сергей Дрейден

В Петербурге на 82-м году жизни умер актер театра и кино, лауреат премий «Ника» и «Золотая маска» Сергей Дрейден.

Об этом сообщили в пресс-службе Большого Драматического театра им. Товстоногова.

В последние годы он играл одну из ключевых ролей в спектакле Андрея Могучего «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель». Ближайшее мероприятие было запланировано на 31 мая.

Сергей Дрейден — обладатель двух национальных театральных премий «Золотая маска» (2000, 2001 годы), трех высших театральных премий Петербурга «Золотой Софит» (1998, 2011, 2012 годы) и премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника» (2010 год).

Он снялся в более чем 60 кинокартинах, в том числе в фильме Александра Сокурова «Русский ковчег».