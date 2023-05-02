Умер модельер Валентин Юдашкин

Умер модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, сообщил Первый канал.

Валентину Юдашкину было 59 лет. Известно, что в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.Неутешительный диагноз модельеру был поставлен в 2016 году.

Юдашкин — заслуженный деятель искусств России (1999), народный художник России (2005), лауреат премии правительства в области науки и техники (2002). Удостоен российских орденов Почета (2008) и «За заслуги перед Отечеством IV степени (2013).

30 апреля стало известно о смерти модельера Вячеслава Зайцева. Ему было 85 лет.