Умер модельер Валентин Юдашкин

Автор: Гузель Галимова
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Умер модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, сообщил Первый канал.

Валентину Юдашкину было 59 лет. Известно, что в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.Неутешительный диагноз модельеру был поставлен в 2016 году.

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Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Юдашкин — заслуженный деятель искусств России (1999), народный художник России (2005), лауреат премии правительства в области науки и техники (2002). Удостоен российских орденов Почета (2008) и «За заслуги перед Отечеством IV степени (2013).

30 апреля стало известно о смерти модельера Вячеслава Зайцева. Ему было 85 лет.

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02.05.2023 47
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