Один человек погиб в лобовом ДТП под Гатчиной, еще четверо в больнице

Смертельное ДТП произошло днем 9 мая у деревни Жабино в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Chevrolet Aveo и Citroen. В результате аварии 40-летняя пассажирка Chevrolet скончалась на месте происшествия, 62-летний водитель, женщина 63 лет и 13-летняя девочка госпитализированы. Также помощь врачей потребовалась 57-летнему водителю Citroen, сообщили в УГИБДД.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших, уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.