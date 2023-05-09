Один человек погиб в лобовом ДТП под Гатчиной, еще четверо в больнице

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Смертельное ДТП произошло днем 9 мая у деревни Жабино в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Chevrolet Aveo и Citroen. В результате аварии 40-летняя пассажирка Chevrolet скончалась на месте происшествия, 62-летний водитель, женщина 63 лет и 13-летняя девочка госпитализированы. Также помощь врачей потребовалась 57-летнему водителю Citroen, сообщили в УГИБДД.

630x465_20230509_yas45faaxupjxio4ud6i
Фото: ДТП и ЧП | СПб, ВК

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших, уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вам будет интересно
Один человек погиб в лобовом ДТП под Гатчиной, еще четверо в больнице смертельная авария, Ленобласть, ДТП, Гатчинский район
В Петербурге подросток во время стрима насмерть забил молотком 13 летнюю подругу
Следственный комитет задержал 16-летнего подростка и его 15-летнюю подругу, подозреваемых в убийстве 13-летней школьницы, пропавшей несколькими днями ранее. Они уже...
03.05.2023 284
Автор