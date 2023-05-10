В Ленобласти уличное застолье на 9 мая завершилось стрельбой

Жителя Тосненского района с ранением увезли в больницу.

Как стало известно 47news, около одиннадцати вечера 9 мая в тосненскую полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении жителя деревни Новолисино. По предварительным данным, несколькими часами ранее двое выпивали у дома на улице Народной, во время ссоры 43-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в ногу приятелю.

Из бедра пострадавшего достали черную пулю. После оказания первой помощи и операции он отпущен домой. Полиция ищет предполагаемого агрессора, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Известно, что мужчина владеет официально зарегистрированным травматическим пистолетом.

Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что в Ленобласти мужчина случайно выстрелил себе в живот во время охоты.