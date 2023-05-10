Петербуржцу перерезали горло в баре на Васильевском острове

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в крайне тяжелом состоянии. Спустя несколько часов мужчина умер.

В ночь на 9 мая в заведении «Нью-Бар» на Среднем проспекте В.О. между посетителями произошел конфликт, во время которого один из них ударил оппонента ножом в горло. Об этом стало известно Мойке78.

Правоохранители задержали подозреваемого, его доставили в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что d Ленобласти уличное застолье на 9 мая завершилось стрельбой.