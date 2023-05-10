В Минздраве предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам

В Министерстве здравоохранения предложили передать часть медицинских задач врачей медсестрам, сообщил «Коммерсантъ».

В частности, медсестрам предлагают передать ряд важных задач участкового терапевта: подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения.

Помимо этого, медсестрам предлагается разрешить самостоятельно проводить медосмотр и диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, а также оценивать эффективность и безопасность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. Также предлагается передать им обязанность посещать маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения и организовывать и проводить школы здоровья.

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Эта инициатива позволит повысить доступность медпомощи без потери качества и увеличит время работы врача с пациентом, уточнили в НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.