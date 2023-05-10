Спасатели эвакуировали из крепости «Орешек» мужчину, повредившего ногу

Спасатели эвакуировали туриста из крепости «Орешек» в Ленобласти после того, как он повредил ногу во время экскурсии.

Как рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти, травма была достаточно серьезной, мужчина не мог самостоятельно добраться до ближайшего медучреждения. Спасатели транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи.