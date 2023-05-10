Спасатели эвакуировали из крепости «Орешек» мужчину, повредившего ногу

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Спасатели эвакуировали туриста из крепости «Орешек» в Ленобласти после того, как он повредил ногу во время экскурсии.

Как рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти, травма была достаточно серьезной, мужчина не мог самостоятельно добраться до ближайшего медучреждения. Спасатели транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи.

0NEZXNR8O4w
Фото: аварийно-спасательная служба ЛО
Вам будет интересно
Спасатели эвакуировали из крепости «Орешек» мужчину, повредившего ногу Орешек, Ленобласть, Кировский район, аварийно-спасательная служба
В Ленобласти мужчина случайно выстрелил себе в живот во время охоты
В Бокситогорском районе Ленобласти мужчина случайно подстрелил сам себя во время охоты на глухаря. Как стало известно, 43-летний мужчина отправился охотиться...
09.05.2023 61
Автор