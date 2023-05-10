Юбилейный гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!» в Новой Ладоге готовится удивлять гостей

Бургер с корюшкой и Елена Ваенга: В Новой Ладоге 13 мая пройдет пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!».

«Наша задача на фестивале – показать кухню Ленинградской области, познакомить гостей региона с ленинградским меню, одним из гастрономических брендов которого является корюшка. В этом году мы издадим гастрономический путеводитель по Ленинградской области, куда также войдет фестиваль «Корюшка идет»», – рассказал председатель комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский.

Фестиваль на центральной площади Новой Ладоги стартует 13 мая в 11.00. Гостей ждет насыщенная программа, а приглашенной звездой праздника будет певица Елена Ваенга. Подробная информация о фестивале размещена на сайте и в группе в vk.

Стоит отметить, что «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в 2019 году в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.