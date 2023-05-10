Он «нарисовал» большое сердце в небе над городским пляжем.

Красивый маневр пилот провернул буквально за минуту. Новости Ленинградской области опубликовали умилительный кадр.

Наблюдавшие внезапное представление были приятно удивлены. Они стали предполагать, что означает поступок пилота. Одни посчитали, что пилот просто решил поделиться с гуляющими по пляжу своим хорошим настроением, а другие приняли «сердечко» за признание в любви кому-то дорогому.

«Браво летчику!» — писали в комментариях в социальных сетях.

Фото: Новости Ленинградской области

Ранее стало известно, что бывший форвард «Зенита» купил самолет.