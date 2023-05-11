Мотодельтоплан упал в Финский залив возле Соснового Бора – фото

Автор: Сергей Агутин
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В районе серф-станции возле Соснового Бора 45-летний мужчина выполнял элементы на мотодельтоплане и упал в залив вместе летательным аппаратом.

По словам очевидцев, в ходе выполнения элемента пилот не смог сразу же запустить мотор. Ему удалось завести мотодельтаплан лишь за секунду до удара о поверхность.

Пилот пережил падение. Экипаж Скорой помощи оказал ему неотложную помощь и госпитализировал.

Мотодельтоплан упал в Финский залив возле Соснового Бора – фото Сосновый Бор, Мотодельтоплан, Ленинградская область
Мотодельтоплан упал в Финский залив возле Соснового Бора – фото Сосновый Бор, Мотодельтоплан, Ленинградская область
Мотодельтоплан упал в Финский залив возле Соснового Бора – фото Сосновый Бор, Мотодельтоплан, Ленинградская область

Фото: Граждане города Сосновый Бор/ВКонтакте

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Мотодельтоплан упал в Финский залив возле Соснового Бора – фото Сосновый Бор, Мотодельтоплан, Ленинградская область
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