Мотодельтоплан упал в Финский залив возле Соснового Бора – фото

В районе серф-станции возле Соснового Бора 45-летний мужчина выполнял элементы на мотодельтоплане и упал в залив вместе летательным аппаратом.

По словам очевидцев, в ходе выполнения элемента пилот не смог сразу же запустить мотор. Ему удалось завести мотодельтаплан лишь за секунду до удара о поверхность.

Пилот пережил падение. Экипаж Скорой помощи оказал ему неотложную помощь и госпитализировал.

Фото: Граждане города Сосновый Бор/ВКонтакте