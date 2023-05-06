Участника нападения на строителя «Лахта-Центра» задержали в Мурино

Автор: Сергей Агутин
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На Воронцовском бульваре в Мурино Всеволожского района задержан 27-летний гражданин Узбекистана. А на Московском шоссе в поселке Шушары задержали его ровесника и соотечественника.  

Мужчин подозревают в нападении на другого гражданина Узбекистана, 24-летнего строителя «Лахта-Центра». В апреле он рассказал полицейским, что на Витебском проспекте остановил белый Kia Rio и попросил довезти в Новгородскую область.

Иномарка остановилась на Московском шоссе в Шушарах. Двое сидевших в салоне избили пассажира и, угрожая ножом, забрали смартфон Xiaomi. Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

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05.10.2022 3532
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