Более 100 новых остановок появятся летом на дорогах Ленобласти

Летом в Ленобласти установят 106 новых остановок общественного транспорта.

Каждая остановка будет с заездным карманом, посадочной площадкой, пандусами и павильоном. Больше всего новых остановок будет построено в Выборгском районе — 21, Всеволожском — 16 остановок, Приозерском — 13, Волосовском— 12 и в Тихвинском районе — 10 остановок. Также шесть павильонов установят в Гатчинскком, по четыре — в Кингисеппском, Подпорожском, Бокситогорском и Ломоносовском, по три — в Лужском и Волховском, по два — В Лодейнопольском, Тосненском и Кировском районах.

Где именно появятся новые остановки общественного транспорта можно узнать по ссылке.