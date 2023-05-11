В Совфеде предлагают разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортсекций

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который разрешает тратить материнский капитал на оплату спортивных секций для детей, а также на медицинское страхование ребенка до одного года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно законопроекту, средства маткапитала можно будет тратить на спортивные секции и клубы как для рожденных в семье, так и для усыновленных детей. Это относится к первому, второму, третьему и последующим детям до 18 лет.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить тратить маткапитал на добровольное медицинское страхование ребенка до одного года, а также на его медицинское обслуживание до этого же возраста.