Мужчина кухонной утварью пытался вырезать отверстие в двери магазина в Тихвине

В 4-м микрорайоне Тихвина 10 мая около 02:15 задержали мужчину, который пытался проникнуть в магазин «Одежда и обувь для всей семьи».
С помощью кухонных топорика и ножа он начал вырезать отверстие в деревянной входной двери магазина. В помещении сработала сигнализация, спустя 3 минуты на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.
Нарушитель попытался скрыться, но его задержали и доставили в полицию. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.
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05.05.2023 603