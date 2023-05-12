С начала года в Ленобласти арестовали 17 неплательщиков алиментов

С начала 2023 года судебные приставы Ленобласти возбудили 317 административных дел против неплательщиков алиментов.

В итоге, суд приговорил 218 человек к обязательным работам, 17 — к аресту, еще двоих — оштрафовал. Сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В частности, жительница Бокситогорского района задолжала двоим своим сыновьям 800 тысяч рублей. Она не имела официального источника дохода, скрывала свое местонахождение и была объявлена в розыск. В итоге, горе-родительницу нашли. Суд назначил ей обязательные работы сроком на 40 часов по каждому производству.