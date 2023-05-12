Умер советский актер Олег Севастьянов из «12 стульев» и «Бронзовой птицы»

Автор: Гузель Галимова
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Советский актер, известный по ролям в фильмах «12 стульев» и «Бронзовая птица», Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни.

Артист умер 10 мая, рассказали его близкие. Причина смерти не сообщается.

Снимок экрана 2023-05-12 в 10.55.34
© Беларусьфильм (1974)

Прощание с актером состоится 13 мая в 10:00 в Александровском лютеранском соборе в Нарве.

Олег Севастьянов получил известность благодаря своим ролям в фильмах «Бронзовая птица», «12 стульев» и «Жердяйчик». В 1990 году Севастьянов стал лютеранским пастором, служил в приходах в Москве и Эстонии.

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