Умер советский актер Олег Севастьянов из «12 стульев» и «Бронзовой птицы»

Советский актер, известный по ролям в фильмах «12 стульев» и «Бронзовая птица», Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни.

Артист умер 10 мая, рассказали его близкие. Причина смерти не сообщается.

Прощание с актером состоится 13 мая в 10:00 в Александровском лютеранском соборе в Нарве.

Олег Севастьянов получил известность благодаря своим ролям в фильмах «Бронзовая птица», «12 стульев» и «Жердяйчик». В 1990 году Севастьянов стал лютеранским пастором, служил в приходах в Москве и Эстонии.