Нетрезвый бездомный поджег ВАЗ в Романовке. Ранее он был судим за уничтожение чужого имущества

Сообщение о горящем автомобиле на Дороге Жизни в поселке Романовка Всеволожского района поступило 11 мая около 20:00.
После пожара серо-зеленый ВАЗ-21140 2007 года выпуска частично выгорел. У машины пострадала часть обшивки заднего сидения. Автомобиль принадлежит 76-летнему местному жителю.
Предполагаемого поджигателя задержали спустя три часа. Им оказался 65-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за уничтожение чужого имущества и побои.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разбил стекло автомобиля и с помощью зажигалки поджег заднее сидение машины. Сумма ущерба устанавливается.
Вам будет интересно
МЧС России установило, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших...
19.11.2022 1173