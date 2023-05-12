Нетрезвый бездомный поджег ВАЗ в Романовке. Ранее он был судим за уничтожение чужого имущества

Сообщение о горящем автомобиле на Дороге Жизни в поселке Романовка Всеволожского района поступило 11 мая около 20:00.

После пожара серо-зеленый ВАЗ-21140 2007 года выпуска частично выгорел. У машины пострадала часть обшивки заднего сидения. Автомобиль принадлежит 76-летнему местному жителю.

Предполагаемого поджигателя задержали спустя три часа. Им оказался 65-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за уничтожение чужого имущества и побои.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разбил стекло автомобиля и с помощью зажигалки поджег заднее сидение машины. Сумма ущерба устанавливается.