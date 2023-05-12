Иностранец пришел в консульство Узбекистана и сообщил, что убил жену в Мурино

В полицию 11 мая около 11:30 обратился охранник консульства Узбекистана на 4-й Красноармейской улице в Санкт-Петербурге. К зданию подошел мужчина и сообщил, что в квартире дома на улице Шувалова в Мурино он убил свою жену.

Прибывшие полицейские задержали 22-летнего гражданина Узбекистана. В указанной им квартире найдено тело 19-летней землячки задержанного со следами удушения.

Известно, что пара не состояла на миграционном учете. По факту убийства заведено уголовное дело.