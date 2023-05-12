Завершение отопительного сезона во всем регионе запланировано на ближайшие дни — практически везде до 15 мая включительно.

«Отопительный сезон окончен на 100% в Выборгском, Волосовском, Гатчинском, Киришском, Ломоносовском районах. Соответственно уже идёт подготовка к следующей зиме. Из регионального бюджета выделена субсидия более 450 млн руб., средства пойдут на ремонт теплосетей протяженностью более 7900 п.м., а также 15 инфраструктурных объектов», — рассказал председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Напомним, что при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха в течение двух суток до +10 градусов и выше системы отопления зданий подлежат отключению. Своевременные мероприятия по регулировке внутридомовых систем необходимо провести управляющим организациям и ТСЖ.

За последние три года с участием средств регионального бюджета финансовая помощь на подготовку к отопительному сезону была оказана 136 муниципальным образованиям, было отремонтировано порядка 50 км тепловых сетей и заменено более 230 ед. оборудования на котельных.

Как уже ранее писал ivbg.ru, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти.