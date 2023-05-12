Хирург Александр Гоев рассказал, как правильно оказать первую помощь при укусе собаки. По его словам, место необходимо промыть раствором с дезинфицирующими свойствами, полить рану перекисью водорода, а кожу вокруг поврежденного участка смазать йодом.
«Укусившая человека собака может болеть и являться носителем вируса бешенства, разрушающего нервные стволы головного мозга и приводящего к смерти», – отметил Александр Гоев в беседе с news.ru
По словам специалиста, после обработки на рану нужно наложить марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату. Поврежденную поверхность нельзя сдавливать, необходимо закрепить тампон бинтом или пластырем.
После оказания первой медицинской помощи пострадавшего нужно сразу же отвести к врачу. Как сообщают «Невские Новости», даже привитая собака опасна, так как в ее слюне множество бактерий, делающих рану первично инфицированной.
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26.01.2022 1596