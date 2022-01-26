Как не стать жертвой бродячих собак? Рассказывает кинолог

Автор: Сергей Агутин
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По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, одинокая собака вряд ли решится атаковать человека.

«Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство», – сказал Владимир Голубев

Эксперт отметил, что следует избегать мест обитания бездомны собак. Если нет такой возможности, необходимо сообщить в администрацию, чтобы собак отловили и поместили в приют.

Агрессивность собак зависит не от голода, а от степени их уверенности в своих силах. Поэтому стаи, уже нападавшие на людей, могут быть опасны.

«Единственный правильный вариант – это добиваться помещения таких собак в приюты», – подчеркивает Владимир Голубев

Если собака не проявляет интереса к человеку или приближается, повиливая хвостом, обращать внимания на нее не стоит. На агрессивные намерения указывают рычание и прижатые к голове уши.

Проявлять ответную агрессию и пытаться напугать нельзя. Нужно медленно уходить, не делая резких движений, не переходя на бег и не поворачиваясь к собаке спиной. Нельзя показать животному страх.

Если собака бросается, нужно отбиваться подручными средствами и стараться удержаться на ногах. Обязательно нужно защищать шею, укус туда может быть смертельным. Кроме того, при укусе можно заразиться бешенством, необходимо обращаться за медицинской помощью.

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