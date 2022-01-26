Как не стать жертвой бродячих собак? Рассказывает кинолог

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, одинокая собака вряд ли решится атаковать человека.
Эксперт отметил, что следует избегать мест обитания бездомны собак. Если нет такой возможности, необходимо сообщить в администрацию, чтобы собак отловили и поместили в приют.
Агрессивность собак зависит не от голода, а от степени их уверенности в своих силах. Поэтому стаи, уже нападавшие на людей, могут быть опасны.
Если собака не проявляет интереса к человеку или приближается, повиливая хвостом, обращать внимания на нее не стоит. На агрессивные намерения указывают рычание и прижатые к голове уши.
Проявлять ответную агрессию и пытаться напугать нельзя. Нужно медленно уходить, не делая резких движений, не переходя на бег и не поворачиваясь к собаке спиной. Нельзя показать животному страх.
Если собака бросается, нужно отбиваться подручными средствами и стараться удержаться на ногах. Обязательно нужно защищать шею, укус туда может быть смертельным. Кроме того, при укусе можно заразиться бешенством, необходимо обращаться за медицинской помощью.