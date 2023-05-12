В Ленобласти проведут бесплатные экскурсии по заповедникам

Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленобласти проведет бесплатные экскурсии по заповедникам в рамках Года Команды Знаний.
Первая из них состоится 16 мая в заказнике «Линдуловская роща». Главный специалист дирекции Александр Марунчак расскажет об истории создания корабельной рощи, о животных и растениях, об интересных случаях и собственных наблюдениях в заказнике.
Экскурсия бесплатная, но необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено. Экскурсия по экологическому маршруту «Лиственничная роща» начнется в 11:00. Сбор группы — у информационного стенда входной арки, рядом с велосипедной парковкой.
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02.05.2023 149