В Ленобласти проведут бесплатные экскурсии по заповедникам

Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленобласти проведет бесплатные экскурсии по заповедникам в рамках Года Команды Знаний.

Первая из них состоится 16 мая в заказнике «Линдуловская роща». Главный специалист дирекции Александр Марунчак расскажет об истории создания корабельной рощи, о животных и растениях, об интересных случаях и собственных наблюдениях в заказнике.

Экскурсия бесплатная, но необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено. Экскурсия по экологическому маршруту «Лиственничная роща» начнется в 11:00. Сбор группы — у информационного стенда входной арки, рядом с велосипедной парковкой.