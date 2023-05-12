Гимнастка из Ленобласти взяла «золото» на первенстве России

Спортсменка из Гатчины Ленобласти Злата Осокина стала победительницей первенства России по спортивной гимнастике, которое проходило в Пензе.

По итогам выступления Злата Осокина завоевала золото первенства России и стала абсолютной чемпионкой по программе мастеров спорта. Подготовила девушку тренер Марина Стяжкина.

Впереди еще два соревновательных дня, спортсменку ждут выступления в опорном прыжке, брусьях, бревне и вольных упражнениях.