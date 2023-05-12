Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму, оба летчика погибли

В Крыму при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Об этом сообщили в Минобороны России.
Оба летчика, находившихся на борту Ми-28, погибли.
По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. В ведомстве уточнили, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать.
К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП.
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