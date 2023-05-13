В Петербурге ребёнок получил химический ожог третьей степени, играя на детской площадке

Территория с игровыми объектами огорожена красно-белыми лентами Следственного комитета.

В Красногвардейском районе Петербурга опечатана детская площадка, на которой накануне годовалый малыш получил ожог руки третьей степени — сообщает 78.ru.

Тщательный осмотр площадки показал, что сейчас все следы химикатов исчезли.

Судя по фотографиям из соцсетей, вещество, похожее на гранулы для прочистки труб, было рассыпано практически по всей территории.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что иностранец пришел в консульство Узбекистана и сообщил, что убил жену в Мурино.