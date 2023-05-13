Оно было совершено ради квартиры.

В Санкт-Петербурге задержали двух пожилых людей, которые 22 года назад убили целое семейство ради квартиры. Подробности приводит объединенная пресс-служба судов.

Инцидент произошел в Красносельском районе в 2001 году. Неизвестные убили двух супругов и их сына. После один из убийц, пользуясь своим статусом адвоката, приходил к родственнику покойных и убеждал дать согласие передать ему право осуществлять действия с жильем.

Сейчас подозреваемые в убийстве отправлены в СИЗО. Там они проведут ближайший месяц.