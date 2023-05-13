Разработан стандарт для отельеров и туроператоров в общении с туристами из Китая

Зачем понадобилось изобретать велосипед, когда раньше все и так прекрасно работало остается неясным.

Как сообщает Мойка78, ассоциация российско-китайского партнёрства «Мир без границ», кажется, намерена нагрузить отельеров новыми стандартами общения с китайскими туристами. Правда, пока реестр требований с сфере гостеприимства не опубликован.

По данным Российской ассоциации туроператоров, инструкции будут учитывать менталитет китайских гостей и пожелания по сервисам от иностранных туроператоров.

Однако с учетом как раз менталитета китайских туристов, кажется, что гостиницы могут обвешаться любыми отличительными знаками, относящимися к китайским туристам, однако последние все же выберут те объекты размещения, где собственниками выступают представители диаспоры. Кроме этого, не ясно, зачем нужны еще одни стандарты обслуживания, когда предыдущие работали еще до пандемии.

Ранее стало известно, что Петербург готовится встречать китайских туристов.