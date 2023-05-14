Два ночных пожара в Ленобласти унесли жизнь двоих человек

Минувшей ночью в Ленобласти случились два пожара – горели квартира в Гатчинском районе и дом во Всеволожском.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, днем 14 мая в деревне Каменка горел жилой дом на общей площади 30 «квадратов». С огнем боролись восемь человек, задействовав две единицы техники. После тушения в здании нашли тело погибшего. Еще у двоих человек медики зафиксировали ожоги.

Ещё один пожар вспыхнул в городе Коммунар. Там горела квартира на девятом этаже. Пламя тушили 16 спасателей, задействовав четыре спецмашины. Из здания спасатели по маршевой лестнице вывели 20 человек, двоих — при помощи спасательных устройств. На месте пожара обнаружено сильно обгоревшее тело человека, его данные и обстоятельства произошедшего уточняются.