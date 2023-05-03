Суд продлил арест бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину еще на два месяца

Суд Петербурга продлил заключение под стражей бывшего вице-губернатора Ленобласти по строительству Михаила Москвина, которому следствие вменяет получение особо крупной взятки и два эпизода злоупотребления полномочиями.

Под стражей Москвин останется до 2 июля.

Напомним, экс-чиновника задержали в начале марта.

Следователи установили, что Москвину неоднократно передавали взятки за общее покровительство Дирекции комплексного развития территорий, а также её дочерних и подрядных организаций. В общей сложности бывший вице-губернатор получил не менее 8,5 млн рублей.

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Позже следствие вменило Москвину еще два обвинения в злоупотребление полномочиям. Установлено, что будучи председателем высшего органа управления Фондом защиты прав дольщиков Ленобласти — наблюдательного совета Москвин специально давал указания руководству фонда формировать техзадание и другие документы для повторного заключения контрактов на подготовку проектно-сметной документации для завершения строительства ЖК «Щегловская усадьба», «Шотландия» и других проблемных объектов.

По сути, Москвин мог подкорректировать ранее разработанные проекты, сэкономив бюджетные деньги и время, но игнорировал доклады коллег и делал все по-своему. Всего из бюджета на это выделили не менее 330 миллионов рублей.