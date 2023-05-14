В Луге прохожий задержал грабителя, напавшего на женщину

Поздно вечером 13 мая в полицию Луги поступило сообщение об ограблении женщины в микрорайоне Городок.

Мужчина отобрал золотую цепочку, кулон и серьги у 59-летней женщины и попытался скрыться. Однако грабителя смог задержать прохожий, его удерживали до приезда полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. 41-летний задержанный уже не однократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.