Бастрыкин: отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что отмечаются факты «групповых нападений мигрантов с целью унижения русских».

Он обратил внимание на проблему роста числа правонарушений со стороны иностранных граждан. В частности, в 2022 году количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных приезжими, выросло с 11 тысяч до почти 15 тысяч, число убийств — на 18% (с 247 до 291), изнасилований – на 7% (с 257 до 276).

При этом мигранты не желают «интегрироваться в российское общество», они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции», сообщил глава СК Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

Позднее Бастрыкин заявил, что преступность «молодеет». Он также отметил рост числа экстремистских преступлений.