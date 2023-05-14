Названы продукты, после которых хочется есть еще сильнее

О продуктах, которые усиливают чувство голода, рассказали в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Санврачи относят к таким: яблоки, апельсины, лимоны, квашеную капусту и маринованные огурцы. Они раздражают слизистую желудка и усиливают выработку желудочного сока, поэтому после них хочется есть с удвоенной силой. Закуски лучше есть незадолго до основного приема пищи, а фрукты – через час после него.

Также лучше не использовать в качестве перекуса фруктовые соки – они ускоряют обмен веществ, кроме того, в них содержится глюкоза, которая повышает уровень сахара в крови, поэтому от покупных соков лучше вообще отказаться, а свежевыжатые стоит разбавлять водой.

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К продуктам, усиливающим голод относятся также сладости и мучное. После конфет и батончиков быстро приходит насыщение, но продлится оно. Лучше использовать натуральные батончики из сухофруктов, орехов и овсяных хлопьев. А мука высшего сорта практически полностью лишена полезных и питательных веществ, поэтому все, что она может дать организму – пустые калории и простые углеводы. От выпечки из пшеничной муки лучше отказаться, а макароны выбирать из твердых сортов пшеницы и есть с овощами и полноценным белком, например, с курицей.

Не помогут утолить голод приправы и различные соусы. Горчица, хрен, укроп, базилик, обычные перец и соль – все это усиливает аппетит, так что нужно соблюдать меру.