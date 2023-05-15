Российские авиакомпании ждут у Грузии разрешения на запуск рейсов

Российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в страну.

Какие именно авиакомпании обратились к властям Грузии, не уточняется.

Решение по каждому заявлению о начале полетов примут после тщательного изучения деятельности той или иной авиакомпании, их статуса в связи с санкциями. При этом Агентство гражданской авиации проводит консультации с теми странами, которые соблюдают международные санкции, но вместе с тем сохраняют прямое авиасообщение с Россией.

Ранее Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Соответствующий указ начал действовать с 15 мая. При этом президент Грузии сочла этот шаг провокацией.