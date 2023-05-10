Президент Грузии сочла провокацией отмену Россией визового режима для грузин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство тем, что Россия упразднила визовый режим для грузинских граждан.
Она назвала это решение Москвы провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей.
«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — заявила Зурабишвили.
Напомним, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Также снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажу туров.
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10.05.2023 35