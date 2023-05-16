На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Во вторник, 16 мая, при проведении дорожных работ будет ограничено движение по 10 трассам Ленобласти.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо», А-181 «Выборг – Светогорск», А-121 «Сортавала», А-181 «Магистральная», А-180 «Нарва» и Р-23 «Псков».
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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12.05.2023 100