Стало известно, когда на ремонт закроют станцию метро «Пионерская»

Ранее ivbg.ru сообщал, что станцию метро «Пионерская» в Петербурге все же закроют на ремонт, который продлится не более двух месяцев.

В комитете по транспорту Петербурга назвали точные даты — станция метро «Пионерская» будет закрыта на ремонт и полностью недоступна для использования пассажирами с 24 июня по 22 августа.

Чтобы разгрузить поток пассажиров, по будням планируют задействовать почти 400 автобусов, троллейбусов и трамваев (по выходным — 330) на 28 маршрутах.

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Таким образом, это будет третья закрытая станция петербургской подземки. Сейчас продолжается ремонт еще на двух — «Ладожской» и «Чернышевской».