Более 100 поселений Ленобласти обработают от борщевика этим летом

Этим летом специалисты обработают от борщевика 5 000 гектар и 106 поселений Ленобласти.
По словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, правительство Ленобласти предоставило поселениям все необходимое для борьбы с сорняком.
Список адресов может дополняться в соответствии с заявками жителей. Если вашего поселения нет в этом списке, то необходимо обратиться в районную администрацию. Свою заявку с локацией борщевика также можно оставить на портале «Госуслуги».
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