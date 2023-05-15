Синоптик Шувалов рассказал петербуржцам о погодных сюрпризах мая

Во второй половине мая жителей Петербурга ждут погодные сюрпризы, рассказал «Невским новостям» синоптик Александр Шувалов.

По словам эксперта, 15 и 16 мая горожан ждет жара до плюс 23 градусов, а потом произойдет «полная смена декораций».

«В четверг — полная смена декораций: приход нового более свежего антициклона и температура упадает до +15 градусов, ночью по области заморозки. В пятницу и субботу погода будет постепенно приходить в себя, дневная температура повысится до +18 …+20 градусов. А, начиная с воскресенья, воздух с каждым днем будет прогреваться все сильнее и уже во вторник, 23 мая, ждем в городе на Неве +25 градусов», — предупредил Александр Шувалов.

Осадков в эти дни не будет совсем, добавил синоптик.

«Так что по количеству осадков май станет полным антиподом марту, когда в Северной столице выпало две месячные нормы. Теперь недобор осадков с каждым днем будет все ощутимее», — резюмировал метеоролог.