Житель Тосненского района ударил женщину ножом длиной 32 сантиметра

Сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя поселка Сельцо Тосненского района. Следствие полагает, что 15 мая он ударил ножом в грудь 39-летнюю женщину.

У пострадавшей диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева и пневмоторакс. Женщина была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Нападавший задержан на месте преступления. Известно, что ранее он был судим за причинение легкого вреда здоровью, похищение паспорта и угрозу убийством.

Заведено уголовное дело. С места происшествия изъят кухонный нож серого цвета длиной 32 сантиметра.