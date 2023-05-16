Пожилого угонщика задержали в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 15 апреля обратилась 50-летняя жительница деревни Новолисино. У нее угнали красный ВАЗ-21113 в период с 1 марта по 9 мая 2023 года.

Владелица автомобиля также сообщила, что машину стоимостью 25 тысяч рублей мог украсть ее родственник. Угонщика задержали в день обращения в Новолисино – им оказался 63-летний нигде не работающий мужчина.

По факту кражи заведено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.